Cedulación con escala internacional

La austeridad parece no haber aterrizado en la Junta Central Electoral. La nueva cédula, cuyo uso práctico fuera del país sigue siendo limitado, apenas comenzó a emitirse aquí y ya motivó una gira por Washington, Nueva York y Nueva Jersey.

Fotos, discursos y encuentros con diplomáticos y dirigentes políticos marcaron la agenda, incluida una parada junto a la embajadora dominicana en Estados Unidos.

Más que una labor técnica, aquello pareció un recorrido institucional con amplio protocolo. Queda la duda de si era indispensable movilizar jueces electorales para tareas que podrían asumir técnicos especializados y cuánto costaron boletos, viáticos y demás gastos cubiertos por el Estado.