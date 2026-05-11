Semántica judicial

En la justicia dominicana, una palabra mal usada podría eliminar el derecho reclamado. El Tribunal Constitucional terminó recordándole a la Suprema Corte de Justicia que la tutela judicial efectiva no puede naufragar en un formalismo semántico. Todo porque un recurso pidió "revocar" en vez de emplear el verbo técnicamente correcto en una casación.

Para el TC, el error era subsanable y no justificaba clausurar el proceso. La sentencia deja flotando una incómoda interrogante en los pasillos judiciales: ¿la justicia está para proteger derechos o para convertir el diccionario jurídico en la última instancia de apelación?