Encuesta y nervios

La Gallup volvió a mover el tablero político y, sobre todo, los nervios de la oposición. Mientras el oficialismo celebra que Luis Abinader conserve altos niveles de aprobación en medio de dificultades económicas, en la oposición surgieron explicaciones, dudas metodológicas y advertencias sobre el costo de la vida.

Nadie quiere admitirlo públicamente, pero los números inquietan porque reflejan que, pese al malestar social, el Gobierno mantiene un respaldo importante. Eso obliga a replantear discursos y estrategias. La carrera hacia 2028 apenas comienza, aunque ya hay dirigentes que sienten que el reloj político corre más rápido de lo previsto.