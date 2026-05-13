Agua más cara

El calor aprieta y también el bolsillo. Los botellones subieron entre cinco y diez pesos y, aunque el aumento ronda los RD$110, mientras culpan a la alta demanda, comerciantes y distribuidores asestan, aunque parezca pequeño, un golpe directo al gasto cotidiano de miles de familias.

En barrios del Distrito ya el servicio rompió el silencio. Lo curioso es que el agua, ese producto básico que sustituye la deficiente calidad del suministro público, termina funcionando como cualquier mercancía especulativa. Y así, entre apagones, calor y botellones más caros, hidratarse también entra en la lista de preocupaciones nacionales.