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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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El espía
    | 1 min de lectura

    Agua más cara

    Los botellones subieron entre cinco y diez pesos

    El calor aprieta y también el bolsillo. Los botellones subieron entre cinco y diez pesos y, aunque el aumento ronda los RD$110, mientras culpan a la alta demanda, comerciantes  y distribuidores asestan, aunque parezca pequeño, un golpe directo al gasto cotidiano de miles de familias. 

    En barrios del Distrito ya el servicio rompió el silencio. Lo curioso es que el agua, ese producto básico que sustituye la deficiente calidad del suministro público, termina funcionando como cualquier mercancía especulativa. Y así, entre apagones, calor y botellones más caros, hidratarse también entra en la lista de preocupaciones nacionales.

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