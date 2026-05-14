Del hielo al sobrevuelo

Las relaciones entre República Dominicana y Venezuela parecen que poco a poco salen del hielo. Es cuestión de coordinación institucional para que se reanuden los vuelos comerciales. Pero una señal más clara se dio antier.

El presidente dominicano se trasladó de Panamá a Guyana, cumpliendo una nutrida agenda de reuniones y acuerdos comerciales. La ruta más corta era sobrevolando la República bolivariana, y era un permiso que solo la presidenta Delcy Rodríguez podía otorgar.

El permiso fue otorgado con prontitud y Luis Abinader y sus acompañantes se ahorraron por lo menos media hora de vuelo. A propósito, Cabello ha dejado de hablar caballadas sobre el país.