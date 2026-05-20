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El espía
    | 1 min de lectura

    El robo que apaga la ciudad

    Pasos a desnivel recién iluminados vuelven a quedar a oscuras por robo de cables

    Mientras las autoridades anuncian modernización urbana, pasos a desnivel recién iluminados vuelven a quedar a oscuras por el robo de cables. El problema ya dejó de ser simple vandalismo: es una industria del saqueo operando con total impunidad.

    Se roban cables eléctricos, tapas de alcantarillas, barandas y hasta semáforos sin que nadie vea, escuche o detenga nada. Resulta difícil entender cómo estructuras completas son desmanteladas en espacios públicos sin vigilancia efectiva. Al final, el Estado paga dos veces: por construir y luego por volver a reparar lo robado.

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