El robo que apaga la ciudad

Mientras las autoridades anuncian modernización urbana, pasos a desnivel recién iluminados vuelven a quedar a oscuras por el robo de cables. El problema ya dejó de ser simple vandalismo: es una industria del saqueo operando con total impunidad.

Se roban cables eléctricos, tapas de alcantarillas, barandas y hasta semáforos sin que nadie vea, escuche o detenga nada. Resulta difícil entender cómo estructuras completas son desmanteladas en espacios públicos sin vigilancia efectiva. Al final, el Estado paga dos veces: por construir y luego por volver a reparar lo robado.