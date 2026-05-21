Turbas sobre ruedas

Lo ocurrido con el chofer del TRAE, en Herrera, ya no puede verse como un simple incidente de tránsito. Otra vez aparece la peligrosa lógica de la turba motorizada que sustituye la ley por golpes, persecución e intimidación. Con el agravante de que había niños dentro de un autobús escolar.

El país viene acumulando demasiados episodios similares: choferes perseguidos, vehículos destruidos y hasta muertes tras roces en las vías. La agresividad en el tránsito está escalando y las autoridades no pueden seguir reaccionando solo después de los videos virales. La calle no debe estar secuestrada por grupos que actúan como tribunales ambulantes.