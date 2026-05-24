La mejor alarma

Los robos en los bancos y empresas privadas se suceden con frecuencia preocupante. No se informa, en el caso de los bancos, por la idea equivocada de que genera preocupación entre los ahorrantes. Ningún banco dominicano se tambalea y los robos y fraudes son insignificantes en comparación con los depósitos y volumen de negocios.

Si se expusiese los delincuentes en el paredón de la opinión pública, quizás los robos internos descenderían. Hay que felicitar al BHD que rompió con la tradición e hizo pública la denuncia en contra de los delincuentes que le robaron. La transparencia es el mejor remedio contra el crimen de cuello blanco.