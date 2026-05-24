×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    La mejor alarma

    Los robos en los bancos y empresas privadas se suceden con frecuencia preocupante

    Los robos en los bancos y empresas privadas se suceden con frecuencia preocupante. No se informa, en el caso de los bancos, por la idea equivocada de que genera preocupación entre los ahorrantes. Ningún banco dominicano se tambalea y los robos y fraudes son insignificantes en comparación con los depósitos y volumen de negocios.

    Si se expusiese los delincuentes en el paredón de la opinión pública, quizás los robos internos descenderían. Hay que felicitar al BHD que rompió con la tradición e hizo pública la denuncia en contra de los delincuentes que le robaron. La transparencia es el mejor remedio contra el crimen de cuello blanco.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.