La salud no avisa, cobra
Los dominicanos solemos correr detrás de la enfermedad cuando ya llegó, pero casi nunca detrás de la prevención
Los dominicanos solemos correr detrás de la enfermedad cuando ya llegó, pero casi nunca detrás de la prevención. Las estadísticas revelan que el corazón, la hipertensión y la diabetes siguen encabezando las causas de muerte, mientras el sedentarismo, la mala alimentación y los chequeos postergados mantienen una silenciosa alianza.
Tal vez el problema no sea únicamente la falta de hospitales o medicamentos. Quizás también influya una cultura que convierte el "después voy" en costumbre. Porque aquí muchos creen que la salud avisa, cuando en realidad, muchas veces, solo cobra la factura.