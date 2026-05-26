La salud no avisa, cobra

Los dominicanos solemos correr detrás de la enfermedad cuando ya llegó, pero casi nunca detrás de la prevención. Las estadísticas revelan que el corazón, la hipertensión y la diabetes siguen encabezando las causas de muerte, mientras el sedentarismo, la mala alimentación y los chequeos postergados mantienen una silenciosa alianza.

Tal vez el problema no sea únicamente la falta de hospitales o medicamentos. Quizás también influya una cultura que convierte el "después voy" en costumbre. Porque aquí muchos creen que la salud avisa, cuando en realidad, muchas veces, solo cobra la factura.