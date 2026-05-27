Jueces juzgados

Los jueces del caso Wander Franco están en la picota pública, atrapados en las redes y personajes infaltables en la conversación pública. La sentencia pesa, pero tanto o más lo que dijo el magistrado José Núñez en modo de reflexión. Comprobada una vez más la fuerza del refrán aquel, de que en boca callada no entran moscas.

No hay por qué levantar el paredón moral y justo es esperar la lectura de la sentencia, pautada para mediados de junio. Con el texto en la mano, entonces podremos decidir si invocamos al famoso Tres Patines y reeditamos La tremenda corte.