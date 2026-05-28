Senador sin cena

El senador Antonio Taveras Guzmán renunció del PRM, donde nunca estuvo. Lo suyo fue un amarre, una suerte de cena política gratis. Entró por la puerta grande y se va por la chiquita: sus excompañeros lo han despedido con cajas destempladas.

Lo que hará el senador, no se sabe. No dejará, empero, la curul a la que llegó por vía de la organización de la cual ahora reniega.

Dicen por ahí que el detonante fue el convencimiento de que no habrá repostulación para él. ¿Se fue por la flojera oficial contra la corrupción? Cuéntame el de Caperucita Roja.