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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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    | 1 min de lectura

    Madres, filas y política

    Acto por las madres reabre debate sobre asistencialismo

    Las actividades masivas por el Día de las Madres tienen una carga emocional, pero también política. Lo ocurrido este sábado en Santo Domingo Este, en un acto encabezado por el presidente Abinader, con miles de mujeres bajo el sol esperando participar en rifas y recibir electrodomésticos, evocó escenas que parecían reservadas a los tiempos de Joaquín Balaguer.

    Las largas filas, la ilusión de una nevera o una estufa y la ansiedad por no perder un turno retrataron una estampa conocida del asistencialismo político. La diferencia es que ahora ocurre en la era digital, bajo cámaras y transmisiones en vivo, reviviendo imágenes que muchos creían superadas.

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