×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Mensajes que pesan

    Entre recursos judiciales y mensajes públicos

    Mientras la jueza emitía un no ha lugar a favor de dos de los principales imputados del caso Calamar, Wilson Camacho eligió las redes sociales para lanzar un mensaje que muchos interpretaron más allá de lo jurídico. Sin mencionar nombres, defendió la fortaleza de los expedientes y recordó que las decisiones judiciales pueden ser recurridas.

    Pero cuando los procesos aún están vivos, cada publicación alimenta la confrontación entre justicia y opinión pública. Los tribunales hablan mediante sentencias; las partes, mediante recursos. Lo demás genera más ruido que certezas.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.