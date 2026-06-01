Mensajes que pesan

Mientras la jueza emitía un no ha lugar a favor de dos de los principales imputados del caso Calamar, Wilson Camacho eligió las redes sociales para lanzar un mensaje que muchos interpretaron más allá de lo jurídico. Sin mencionar nombres, defendió la fortaleza de los expedientes y recordó que las decisiones judiciales pueden ser recurridas.

Pero cuando los procesos aún están vivos, cada publicación alimenta la confrontación entre justicia y opinión pública. Los tribunales hablan mediante sentencias; las partes, mediante recursos. Lo demás genera más ruido que certezas.