¿Era necesario?

La Dirección General de Aduanas reunió al presidente de la República, empresarios, representantes del sector financiero y a la prensa para anunciar que los servicios y obligaciones aduaneras podrán pagarse con tarjetas de crédito y débito. La pregunta que surge en estos tiempos de austeridad y restricciones presupuestarias es inevitable: ¿hacía falta un acto de esa magnitud para comunicar una facilidad que, para muchos, luce como una práctica normal en la era de los pagos electrónicos?

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