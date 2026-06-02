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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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    | 1 min de lectura

    ¿Era necesario?

    Aduanas se moderniza con pagos electrónicos pero abre el debate por la magnitud de su evento

    La Dirección General de Aduanas reunió al presidente de la República, empresarios, representantes del sector financiero y a la prensa para anunciar que los servicios y obligaciones aduaneras podrán pagarse con tarjetas de crédito y débito. La pregunta que surge en estos tiempos de austeridad y restricciones presupuestarias es inevitable: ¿hacía falta un acto de esa magnitud para comunicar una facilidad que, para muchos, luce como una práctica normal en la era de los pagos electrónicos?

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