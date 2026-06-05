Le aclararon al Espía que el costo de la actividad de la Dirección General de Aduanas no salió de fondos públicos, sino por el sector privado, específicamente por Cardnet y Visa.

¡Qué alivio! El acto fue para poner en marcha el pago de servicios y obligaciones aduaneras con tarjetas de crédito y débito, una medida que busca digitalizar procesos, facilitar el comercio. La duda era el despliegue en tiempos de austeridad. Con la aclaración, por lo menos, se despeja lo esencial.