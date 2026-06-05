¡Qué alivio!
Sector privado financió el evento de aduanas tras dudas sobre el uso de fondos públicos
Le aclararon al Espía que el costo de la actividad de la Dirección General de Aduanas no salió de fondos públicos, sino por el sector privado, específicamente por Cardnet y Visa.
¡Qué alivio! El acto fue para poner en marcha el pago de servicios y obligaciones aduaneras con tarjetas de crédito y débito, una medida que busca digitalizar procesos, facilitar el comercio. La duda era el despliegue en tiempos de austeridad. Con la aclaración, por lo menos, se despeja lo esencial.