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El espía
    | 1 min de lectura

    Cambio de alfil

    El papel discreto de Andrés Vanderhorst hijo

    Andrés  Vanderhorst hijo llevaba años en la Fiduciaria del Banco de Reservas. Escrupuloso, dedicado y cumplidor hasta del último periquito, también se ocupa de  otras tareas: jefe silencioso, casi tras bastidores,  de la campaña de Carolina Mejía. A la intrépida alcaldesa,  le quitaron a su alfil de la Fiduciaria y lo reemplazaron con Bibiana Riveiro, del estado mayor de  David Collado. No caigamos en la tentación de decir que arrancó un chapeo tendencioso en la administración del Estado. Digamos que se trata de una simple coincidencia.

    Y que, además, ambos son igualmente capaces. Y,  también, igualmente leales.

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