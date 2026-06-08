Cables al límite

Al Espía le cuentan que la reconstrucción del parque San Miguel avanza, pero también aumenta la preocupación de quienes viven y trabajan en la zona. Los equipos pesados han derribado árboles y sacudido postes desde el parque hasta la avenida Duarte, poniendo a prueba un tendido eléctrico que ya muestra señales de fragilidad.

Cada movimiento de tierra parece convertirse en una amenaza para los cables. De hecho, un edificio lleva cuatro días sin energía. Los vecinos temen que, si no se toman medidas preventivas, el próximo apagón no afecte a una sola edificación, sino, a todo el sector. Mientras tanto, los trabajos continúan.