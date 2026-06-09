×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Humo que no se lleva el viento

    En Jarabacoa el humo del vertedero ya no solo irrita los ojos, también la paciencia

    Al Espía le cuentan que en Jarabacoa el humo del vertedero ya no solo irrita los ojos, también la paciencia. El alcalde Joselito Abreu volvió a tocar las puertas del Gobierno central en busca de una solución definitiva para un problema que lleva años consumiendo la tranquilidad de residentes, comerciantes y empresarios turísticos.

    Mientras la "Ciudad de la Eterna Primavera" intenta vender aire puro y naturaleza, la humareda se empeña en hacerle mala publicidad. Lo preocupante es que las llamas aparecen, se apagan y regresan. Y con ellas, las promesas que parecen quedarse suspendidas en el aire.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.