×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    La maternidad que otro paga

    Estados Unidos anunció la revocación de visas vinculadas al llamado "turismo de parto"

    Hay países que ya comenzaron a cerrar la puerta a quienes convierten la maternidad en una estrategia migratoria. Estados Unidos anunció la revocación de visas vinculadas al llamado "turismo de parto", una práctica que durante años permitió llegar con maleta, barriga y cálculo político. 

    Por estos predios la historia tiene otro libreto: aquí no se busca una ciudadanía, sino, acceso a un sistema que asume costos ajenos. Mientras unos cruzan fronteras por un pasaporte, otros atraviesan la isla por atención médica gratuita. Cambia el destino, no la estrategia. Y alguien siempre termina pagando la factura.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.