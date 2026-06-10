La maternidad que otro paga

Hay países que ya comenzaron a cerrar la puerta a quienes convierten la maternidad en una estrategia migratoria. Estados Unidos anunció la revocación de visas vinculadas al llamado "turismo de parto", una práctica que durante años permitió llegar con maleta, barriga y cálculo político.

Por estos predios la historia tiene otro libreto: aquí no se busca una ciudadanía, sino, acceso a un sistema que asume costos ajenos. Mientras unos cruzan fronteras por un pasaporte, otros atraviesan la isla por atención médica gratuita. Cambia el destino, no la estrategia. Y alguien siempre termina pagando la factura.