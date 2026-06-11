¿De RD$200 o de RD$1,000?

La senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, tomó el miércoles un turno para demostrar que no todos los legisladores llegan al Congreso con una agenda precisamente legislativa. Propuso, mediante una carta al gobernador del Banco Central, cambiar el color de los billetes de RD$200 y RD$1,000 porque se parecen demasiado.

Como prueba irrefutable de la urgencia nacional del problema, relató que recientemente entregó RD$1,000 cuando pretendía dar apenas RD$200 a uno de sus seguidores. También aseguró haber visto feligreses reclamar tras descubrir que se habían equivocado en el cepo de la iglesia.

Curioso. Los dólares estadounidenses son todos del mismo color y nadie anda dando US$100 creyendo que son US$10. ¿Llamamos al oculista?