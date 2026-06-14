Al fin están de acuerdo en algo

Los políticos dominicanos se viven matando. No bien el Gobierno anunció el Plan de Ajuste Fiscal cuando los cañonazos opositores se escucharon condenando las medidas. Todos saben que la estrechez fiscal se debe en gran parte a factores externos sobre los cuales poco o nada podemos hacer.

Sin embargo, —y qué bueno— un tema genera consenso total: las primarias demócratas en Nueva York. Los tres partidos principales se han puesto de acuerdo en movilizar a sus seguidores para que apoyen a Adriano Espaillat. Danilistas, leonelistas y perremeístas trabajan por la reelección del congresista nacido en Santiago. ¿Por qué? Porque ha sido una voz persistentemente dominicana en Capitol Hill.