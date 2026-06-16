Más oficinas para la transparencia

Cuesta entender por qué cada problema del Estado parece resolverse creando otra oficina. Ahora surge la propuesta de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental, como si la transparencia necesitara más escritorios, más sellos y más directores. Milagros Ortiz Bosch recordó que la Ley de Libre Acceso a la Información tiene dos pilares: el derecho a pedir y la obligación de entregar. Tan simple como eso. Quizás el verdadero avance no sea inventar más organismos ni andar con el cuco detrás de los funcionarios; sino, que ciudadanos y periodistas no tengan que tocar la puerta de una OAI para obtener información pública.

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