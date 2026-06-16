Más oficinas para la transparencia
La transparencia no necesita más oficinas, sino más acceso
Cuesta entender por qué cada problema del Estado parece resolverse creando otra oficina. Ahora surge la propuesta de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental, como si la transparencia necesitara más escritorios, más sellos y más directores. Milagros Ortiz Bosch recordó que la Ley de Libre Acceso a la Información tiene dos pilares: el derecho a pedir y la obligación de entregar. Tan simple como eso. Quizás el verdadero avance no sea inventar más organismos ni andar con el cuco detrás de los funcionarios; sino, que ciudadanos y periodistas no tengan que tocar la puerta de una OAI para obtener información pública.