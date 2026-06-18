El escondite madrileño

El expediente rueda por ahí y quizás llegó a la Pepca, donde estará cubierto de polvo. Involucra a una exdiplomática que dicen cometió unas tropelías financieras: limpió la cuenta de la embajada y embaucó a un cónsul honorario.

No se le ha visto el pelo por estas latitudes caribeñas porque, sabedora de que le conocen las cuentas, podrían alojarla en Najayo.

Se quedó en el camino entre las tierras donde no fue santa y Santo Domingo. Sus colegas de oficio se susurraban unos a otros posibles escondites. Recientemente se le vio el pelaje en Madrid, en un acto de la Fuerza del Pueblo. ¿Refugiada en la oposición?