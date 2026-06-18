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El espía
    | 1 min de lectura

    El escondite madrileño

    La exdiplomática que cambió el Caribe por Madrid para evitar Najayo

    El expediente rueda por ahí y quizás llegó a la Pepca, donde estará cubierto de polvo. Involucra a una exdiplomática que dicen cometió unas tropelías financieras: limpió la cuenta de la embajada y embaucó a un cónsul honorario. 

    No se le ha visto el pelo por estas  latitudes  caribeñas porque, sabedora de que le conocen las cuentas, podrían alojarla en Najayo. 

    Se quedó en el camino entre  las tierras donde no fue santa y Santo Domingo. Sus colegas de oficio  se susurraban unos a otros posibles escondites. Recientemente se le vio el pelaje en Madrid, en un acto de la Fuerza del Pueblo. ¿Refugiada en la oposición?

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