×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Se cuenta con ábaco en la UASD?

    Comisión Electoral prometió resultados para el viernes, pero el reloj universitario parece funcionar con otro calendario

    La UASD logró una hazaña: convertir una elección de apenas 3,124 votantes en un ejercicio de paciencia. La Comisión Electoral prometió resultados para el pasado viernes a las 9:00 a. m., pero el reloj universitario parece funcionar con otro calendario.

    Mientras algunos candidatos aguardan como Penélope el desenlace oficial, otros ya se proclaman vencedores a golpe de nota de prensa, aunque todo apunta a una segunda vuelta.

    Si hay decanatos con menos de 200 electores y escuelas que no llegan a 40 votos, ¿qué explica tanta demora? La sospecha surge sola: ¿estarán contando con un ábaco?

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.