¿Se cuenta con ábaco en la UASD?

La UASD logró una hazaña: convertir una elección de apenas 3,124 votantes en un ejercicio de paciencia. La Comisión Electoral prometió resultados para el pasado viernes a las 9:00 a. m., pero el reloj universitario parece funcionar con otro calendario.

Mientras algunos candidatos aguardan como Penélope el desenlace oficial, otros ya se proclaman vencedores a golpe de nota de prensa, aunque todo apunta a una segunda vuelta.

Si hay decanatos con menos de 200 electores y escuelas que no llegan a 40 votos, ¿qué explica tanta demora? La sospecha surge sola: ¿estarán contando con un ábaco?