La tarifa que sigue volando

Durante años, los dominicanos pagaron en sus boletos una tarjeta de turista que no les correspondía. Cuando surgió la orden de corregir la situación, algunas aerolíneas alegaron que sus sistemas requerían complejos ajustes. Sin embargo, una aerolínea local logró hacerlo en apenas 90 días y eliminó el cobro desde febrero de 2023.

La comparación resulta incómoda. Si una empresa pudo resolver el problema hace más de tres años, cuesta entender por qué otras aún no despegan en la misma dirección. A veces, la tecnología no parece ser el verdadero obstáculo, sino, la voluntad de cambiar.