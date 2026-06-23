×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    La tarifa que sigue volando

    Durante años, los dominicanos pagaron en sus boletos una tarjeta de turista que no les correspondía

    Durante años, los dominicanos pagaron en sus boletos una tarjeta de turista que no les correspondía. Cuando surgió la orden de corregir la situación, algunas aerolíneas alegaron que sus sistemas requerían complejos ajustes. Sin embargo, una aerolínea local logró hacerlo en apenas 90 días y eliminó el cobro desde febrero de 2023.

    La comparación resulta incómoda. Si una empresa pudo resolver el problema hace más de tres años, cuesta entender por qué otras aún no despegan en la misma dirección. A veces, la tecnología no parece ser el verdadero obstáculo, sino, la voluntad de cambiar.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.