El precio de la ingratitud

Adriano Espaillat le dio a Eric Adams el empuje latino que lo llevó a Gracie Mansion en 2021. Luego, creyendo en su olfato político, apostó por Mamdani para la alcaldía, ayudándolo a llegar al poder. Pero Mamdani pagó esa lealtad con una daga: respaldó a Darializa Ávila Chevalier para sacar a Espaillat del Congreso, y lo logró.

El dominicano, primer congresista de su nación en Washington, quedó fuera. Espaillat fabricó reyes que no reconocen coronas ajenas. En política, quien siembra vientos sin exigir garantías, cosecha tempestades. Lección cara, aprendida tarde.