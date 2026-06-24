×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    El precio de la ingratitud

    Espaillat fabricó reyes que no reconocen coronas ajenas

    Adriano Espaillat le dio a Eric Adams el empuje latino que lo llevó a Gracie Mansion en 2021. Luego, creyendo en su olfato político, apostó por Mamdani para la alcaldía, ayudándolo a llegar al poder. Pero Mamdani pagó esa lealtad con una daga: respaldó a Darializa Ávila Chevalier para sacar a Espaillat del Congreso, y lo logró.

    El dominicano, primer congresista de su nación en Washington, quedó fuera. Espaillat fabricó reyes que no reconocen coronas ajenas. En política, quien siembra vientos sin exigir garantías, cosecha tempestades. Lección cara, aprendida tarde.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.