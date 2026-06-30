Refinando el acuerdo solicitado
La libre información sigue atrapada en la burocracia
El Espía ha sido insistente con la falta de transparencia y de diligencia de algunas instituciones públicas a las cuales se les pide información, tanto a través de sus autoridades correspondientes como por vía de su Oficina de Libre Acceso, sin que ninguno de los dos mecanismos dé resultados.
Uno de nuestros periodistas espera desde el 19 de mayo por un acuerdo contractual firmado por el Estado dominicano con otro país. Ojalá cuando decidan entregar la información llegue tan refinada como el combustible.