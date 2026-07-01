Sin pago, no hay invitación

Hay códigos en el mundo diplomático fáciles de desentrañar, porque no requieren la sutileza para ojos aguzados.

El cuerpo diplomático acreditado en el país suele reunirse frecuentemente, convocado de ordinario por el nuncio del Vaticano que aquí, como en otros países católicos, es el decano.

A veces la reunión consiste en una comida, y puede que haya invitados de uno u otro nivel. Sin embargo, hay una regla que suele aplicarse sin discriminación.

Para una embajada ser invitada, necesita estar al día en la cuota acordada por esa asociación. Retrasos burocráticos en el pago, y no hay invitación.