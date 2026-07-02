Recrea a Washington en SD

La embajadora Leah Campos sorprendió a sus invitados anoche con una representación simbólica del National Mall, con un obelisco inspirado en el Monumento a Washington y la piscina convertida en evocación del histórico Lincoln Memorial Reflecting Pool.

El montaje, complementado con imágenes de la Declaración de Independencia y los colores de la bandera estadounidense, recreó uno de los paisajes más emblemáticos de la capital de Estados Unidos como homenaje a los 250 años de la independencia de su país.

Otra sorpresa, diferente, fue contar entre sus invitados con los tres expresidentes vivos y, para completar, el presidente Luis Abinader. ¿Compartirían una cervecita?