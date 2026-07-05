¿Jefe del PRM también?

En el PRM ya no solo se habla del 2028, sino, también de quién pondrá orden en la casa mientras llega la campaña. La reforma estatutaria que recorta a dos años el próximo período de las autoridades abrió la puerta a una posibilidad que hace poco sonaba lejana: que Luis Abinader termine presidiendo el partido cuando salga del Palacio.

En el oficialismo algunos lo ven como la fórmula para arbitrar ambiciones, cuidar su legado y evitar un choque prematuro entre presidenciables. Falta trecho, sí, pero en política los trajes primero se mandan a coser... y después se anuncia la boda.