El aire se cortaba con un cuchillo

A pesar de la ayuda humanitaria recibida por el Gobierno de Venezuela y de las declaraciones de hermandad expresadas por sus funcionarios hacia RD, la piña sigue medio agria en materia diplomática.

Tras 2024, cuando el Gobierno de Maduro se puso "guapo" por las dudas sobre las elecciones presidenciales, quedó la impresión de que ambos países aún se miran con desconfianza.

Tanto así que, aunque permitieron la entrada de funcionarios, rescatistas y periodistas dominicanos, la tensión se sentía en el ambiente.