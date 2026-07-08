¿Qué pasó?

La República Dominicana estuvo ausente de la votación de ayer en las Naciones Unidas sobre el bloqueo norteamericano a Cuba. Con tal razón, quedó vacía la casilla correspondiente al voto nuestro.

No se vota si se está ausente, obviamente. También si hay atrasos en el pago de las cuotas, lo que conlleva automáticamente la pérdida del derecho al voto. No es esa nuestra situación porque a principios de este año se pagó por adelantado todo el 2026.

Estados Unidos perdió la votación por mucho. Siempre cabe la abstención, equivalente a la neutralidad. Lo que no cabe es la ausencia.