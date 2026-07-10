El arroyo desbordado
En el Mundial de Fútbol no solo han debutado jugadores y equipos
En el Mundial de Fútbol no solo han debutado jugadores y equipos. Aunque la República Dominicana está ausente, contamos con una aparición novedosa. Se trata del director de Aduanas, convertido en protagonista de un anuncio institucional larguísimo, pesadísimo y más aburrido que un saque de meta con un partido ya decidido.
¿Para qué se anuncia Aduanas? ¿Qué tiene que vender o enseñar? Nelson Arroyo podrá ser un buen político petromacorisano o un buen administrador. Tanto, como para brincar de Indotel a Aduanas. Pero como jugador en un anuncio que cansaría hasta a Job, hay que sacarle tarjeta roja.