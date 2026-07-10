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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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El espía
    | 1 min de lectura

    El arroyo desbordado

    En el Mundial de Fútbol no solo han debutado jugadores y equipos

    En el Mundial de Fútbol no solo han debutado jugadores y equipos. Aunque la República Dominicana está ausente, contamos con una aparición novedosa. Se trata del director de Aduanas, convertido en protagonista de un anuncio institucional larguísimo, pesadísimo y más aburrido que un saque de meta con un partido ya decidido.

    ¿Para qué se anuncia Aduanas? ¿Qué tiene que vender o enseñar? Nelson Arroyo podrá ser un buen político petromacorisano o un buen administrador. Tanto, como para brincar de Indotel a Aduanas. Pero como jugador en un anuncio que cansaría hasta a Job, hay que sacarle tarjeta roja.

     


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