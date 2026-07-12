Como medio de protesta, los cacerolazos fueron muy efectivos para sacar al PLD del poder. Pero puede que el Gobierno conserve aún simpatías suficientes como para que ese método ruidoso no surta los mismos resultados. Solo se escucharon en barrios de clase media alta, donde, paradójicamente, tiene pocos seguidores la artista urbana que inicialmente incentivó las quejas.

Como segundas partes nunca fueron buenas, la manifestación en la Plaza de la Bandera, el jueves, fue un estruendoso fracaso. Hay porfiados que dicen que no, que igual de poco concurridos fueron los primeros mítines anteriores al 2020. Quizás faltan más pica-pollos y más boronas económicas.