Como por arte de magia han aparecido propuestas y más propuestas para modificar el bendito Código Penal. Varias de ellas apuntan sobre la difamación y la injuria, lo que resulta sorprendente. Apenas el domingo, el presidente Abinader hablaba de un consenso. No dijo con quiénes o quiénes, pero sus estimados interlocutores lo delataron. Pese al "consenso" y por si acaso, se fueron al Tribunal Constitucional para hacer valer sus puntos y ganar likes.

Ante tantas opiniones y trabajo legislativo, justo es volver a preguntar sobre el consenso presidencial. Como no se ha visto, ¿y entonces? ¿Saben el cuento del alacrán?