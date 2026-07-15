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El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Y entonces?

    El supuesto consenso sobre el Código Penal vuelve a ponerse en duda

    Como por arte de magia han aparecido propuestas y más propuestas para modificar el bendito Código Penal. Varias de ellas apuntan sobre la difamación y la injuria, lo que resulta sorprendente. Apenas el domingo, el presidente Abinader hablaba de un consenso. No dijo con quiénes o quiénes, pero sus estimados interlocutores lo delataron. Pese al "consenso" y por si acaso, se fueron al Tribunal Constitucional para hacer valer sus puntos y ganar likes.

    Ante tantas opiniones y trabajo legislativo, justo es volver a preguntar sobre el consenso presidencial. Como no se ha visto, ¿y entonces? ¿Saben el cuento del alacrán?

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