El Código de nunca acabar

El Código Penal parece haber dejado de ser un texto jurídico para convertirse en un ring permanente. Mientras en el Congreso aterrizan propuestas de todos los calibres y los legisladores corren contra el reloj para votar los cambios, fuera del hemiciclo cada sector defiende su versión del código ideal.

Juristas reclaman las tres causales, comunicadores objetan artículos sobre difamación y el director de la Defensa Pública advierte que se está creando un "pandemónium". Al final, el verdadero reto será que, entre tantos dimes y diretes, no termine imponiéndose más el ruido que la ley.