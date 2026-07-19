Juntos, no "reburujaos"

Los almacenes El Corte Inglés son escala obligada de los dominicanos en Europa, sobre todo en Madrid. No son baratos, pero se encuentran ofertas y productos de alta calidad.

Allá recaló la vicepresidenta, después de llegar desde Estados Unidos donde, en reunión indefendible, escuchó las monsergas antivacunas y anticientíficas del secretario de Salud, oveja negra de la familia Kennedy.

Pero mientras la vice se deleitaba, y quizás probaba, algunos de los últimos ejemplares de la moda veraniega que ya va quedando atrás en el clima europeo, en otro piso compraba otro personaje dominicano acompañado de su familia: Jean-Alain Rodríguez. Juntos, pero no "reburujaos".