Aunque le gustaría disfrutar de los aires madrileños, por más calor que haga, Jean-Alain Rodríguez no ha visitado la capital española desde aquel permiso que le concedió un tribunal, a finales de abril pasado.

El espía se equivocó al soplarnos que lo vio en El Corte Inglés, en un piso diferente a donde compraba o miraba la vice Raquel Peña. No reparó en que, aunque se pareciera tanto como para fungir de doble, no se trataba del exprocurador, acompañado de su familia. Jean-Alain sigue en Santo Domingo, empeñado en las mismas tareas de los últimos años: demostrar su inocencia.