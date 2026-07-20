×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    El doble de Jean-Alain

    El espía se equivocó al soplarnos que lo vio en El Corte Inglés, en Madrid

    Aunque le gustaría disfrutar de los aires madrileños, por más calor que haga, Jean-Alain Rodríguez no ha visitado la capital española desde aquel permiso que le concedió un tribunal, a finales de abril pasado.

    El espía se equivocó al soplarnos que lo vio en El Corte Inglés, en un piso diferente a donde compraba o miraba la vice Raquel Peña. No reparó en que, aunque se pareciera tanto como para fungir de doble, no se trataba del exprocurador, acompañado de su familia. Jean-Alain sigue en Santo Domingo, empeñado en las mismas tareas de los últimos años: demostrar su inocencia.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.