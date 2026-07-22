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El espía
    | 1 min de lectura

    Sillas con dueño... y aspirantes de sobra

    En el PRM ya comenzó la temporada de medir fuerzas por las presidencias del Congreso

    En el PRM ya comenzó la temporada de medir fuerzas por las presidencias del Congreso. En la Cámara de Diputados, todo apunta a que Alfredo Pacheco seguirá sentado donde está: no se ve a nadie haciendo fila para disputarle el asiento.

    En el Senado, en cambio, la música suena distinta. Ricardo de los Santos busca repetir, pero Alexis Victoria Yeb, Julito Fulcar y Santiago Zorrilla también afilan sus cartas. Cuatro aspirantes para una sola silla y un grupo de senadores que, en voz baja, empieza a pedir relevo. Ahí sí habrá juego.


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