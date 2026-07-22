Sillas con dueño... y aspirantes de sobra

En el PRM ya comenzó la temporada de medir fuerzas por las presidencias del Congreso. En la Cámara de Diputados, todo apunta a que Alfredo Pacheco seguirá sentado donde está: no se ve a nadie haciendo fila para disputarle el asiento.

En el Senado, en cambio, la música suena distinta. Ricardo de los Santos busca repetir, pero Alexis Victoria Yeb, Julito Fulcar y Santiago Zorrilla también afilan sus cartas. Cuatro aspirantes para una sola silla y un grupo de senadores que, en voz baja, empieza a pedir relevo. Ahí sí habrá juego.