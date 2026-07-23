La jueza habló más alto

La decisión mayoritaria del Tribunal Superior Electoral de declararse incompetente y remitir al Tribunal Constitucional el recurso contra el reglamento de encuestas no fue el único mensaje que dejó la sentencia.

El voto disidente de la jueza Rafaelina Peralta Arias sostuvo que la Junta Central Electoral excedió su potestad reglamentaria al imponer restricciones que la ley no contempla. Su posición reabre el debate sobre los límites de la facultad normativa de los órganos administrativos y la protección de la libertad de expresión.

En ocasiones, el mayor impacto de una sentencia no está en lo que resuelve la mayoría, sino en lo que deja escrito una voz en minoría.