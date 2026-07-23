×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    La jueza habló más alto

    El voto disidente de la jueza Rafaelina Peralta Arias sostuvo que la JCE excedió su potestad reglamentaria al imponer restricciones que la ley no contempla

    La decisión mayoritaria del Tribunal Superior Electoral de declararse incompetente y remitir al Tribunal Constitucional el recurso contra el reglamento de encuestas no fue el único mensaje que dejó la sentencia. 

    El voto disidente de la jueza Rafaelina Peralta Arias sostuvo que la Junta Central Electoral excedió su potestad reglamentaria al imponer restricciones que la ley no contempla. Su posición reabre el debate sobre los límites de la facultad normativa de los órganos administrativos y la protección de la libertad de expresión. 

    En ocasiones, el mayor impacto de una sentencia no está en lo que resuelve la mayoría, sino en lo que deja escrito una voz en minoría.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.