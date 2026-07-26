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    | 1 min de lectura

    Mujer será

    Abinader favorece que una mujer lidere la Organización de las Naciones Unidas

    República Dominicana no ha anunciado públicamente un respaldo oficial a ningún candidato para suceder a António Guterres como secretario general de la ONU. No existe un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) ni del Gobierno dominicano indicando el apoyo a una candidatura específica. 

    Lo que sí ha expresado el presidente Luis Abinader en la Asamblea General de la ONU es una postura de principio: ha llegado el momento de que una mujer ocupe la posición, para que haya paridad en el liderazgo del organismo.

    Apostamos peso a moriqueta que nos decantaremos por la tica Rebeca Gryspan. La cercanía obliga.

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