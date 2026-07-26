Mujer será

República Dominicana no ha anunciado públicamente un respaldo oficial a ningún candidato para suceder a António Guterres como secretario general de la ONU. No existe un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) ni del Gobierno dominicano indicando el apoyo a una candidatura específica.

Lo que sí ha expresado el presidente Luis Abinader en la Asamblea General de la ONU es una postura de principio: ha llegado el momento de que una mujer ocupe la posición, para que haya paridad en el liderazgo del organismo.

Apostamos peso a moriqueta que nos decantaremos por la tica Rebeca Gryspan. La cercanía obliga.