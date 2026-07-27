El avispero del Gobierno
Rumores sobre movimientos en el tren gubernamental aumentan la incertidumbre
Las próximas semanas prometen más rumores que decretos. En algunas áreas del tren gubernamental nadie quiere admitirlo, pero la revisión de funcionarios, las posibles ratificaciones y los cambios en posiciones clave mantienen a más de uno mirando el teléfono y las redes sociales con ansiedad.
Hay quienes hacen cuentas, otros buscan padrinos y no faltan los que se esfuerzan por dejar una última buena impresión. Es la temporada en que abundan las filtraciones y los "ya me dijeron". Al final, como siempre, la única lista que vale es la que firme el Presidente. Hasta entonces, el avispero seguirá zumbando.