El avispero del Gobierno

Las próximas semanas prometen más rumores que decretos. En algunas áreas del tren gubernamental nadie quiere admitirlo, pero la revisión de funcionarios, las posibles ratificaciones y los cambios en posiciones clave mantienen a más de uno mirando el teléfono y las redes sociales con ansiedad.

Hay quienes hacen cuentas, otros buscan padrinos y no faltan los que se esfuerzan por dejar una última buena impresión. Es la temporada en que abundan las filtraciones y los "ya me dijeron". Al final, como siempre, la única lista que vale es la que firme el Presidente. Hasta entonces, el avispero seguirá zumbando.