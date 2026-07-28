Un edificio olvidado

El Estado sigue creciendo y la expansión trae como consecuencia la necesidad de nuevos espacios inmobiliarios. La solución ha sido arrendamientos y valerse de bienes provenientes de procesos penales. Pero he aquí que la antigua sede del Instituto Dominicano de Seguros Sociales está abandonada, muy cerca de los elegantes edificios de la Plaza de la Salud. Aun en el abandono, se nota la fortaleza de una estructura de la época de Trujillo.

Esa vieja edificación merece un mejor destino. Tuvo en su interior o tiene, esperemos, un tesoro: murales del afamado pintor español Vela Zanetti.