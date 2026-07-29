Los títulos hablan

Si alguien aún dudaba de la formación académica de los diputados, Alfredo Pacheco volvió a despejar cualquier incertidumbre. En su rendición de cuentas recordó, una vez más, que en la Cámara abundan los licenciados, doctores y magísteres.

El inventario de credenciales pareció responder a quienes cuestionan la calidad de algunas leyes aprobadas.

El mensaje quedó servido: antes de criticar una pieza legislativa, conviene revisar el currículo de quienes levantaron la mano. Porque, al parecer, los diplomas bastan para certificar que todo lo aprobado fue leído, comprendido... y bien ponderado.