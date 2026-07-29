×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Los títulos hablan

    Alfredo Pacheco presume los títulos de los diputados

    Si alguien aún dudaba de la formación académica de los diputados, Alfredo Pacheco volvió a despejar cualquier incertidumbre. En su rendición de cuentas recordó, una vez más, que en la Cámara abundan los licenciados, doctores y magísteres.

    El inventario de credenciales pareció responder a quienes cuestionan la calidad de algunas leyes aprobadas.

    El mensaje quedó servido: antes de criticar una pieza legislativa, conviene revisar el currículo de quienes levantaron la mano. Porque, al parecer, los diplomas bastan para certificar que todo lo aprobado fue leído, comprendido... y bien ponderado.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.