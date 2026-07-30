¿Y el dueño pa´ cuando?

¿Cuándo sabremos quién es el propietario de los terrenos de Ocoa, en El Pinar, donde fueron halladas más de 15,000 plantas de marihuana? A un mes, la investigación sigue sin identificar públicamente a sus dueños. Se ha interrogado a trabajadores dominicanos y haitianos, pero la tierra no apareció por generación espontánea, erupción volcánica, ni se registró a nombre del viento. La gobernadora y el senador de la provincia también han pedido llegar hasta los propietarios... Identificar a los dueños no equivale a condenarlos: se presume su inocencia y puede que sean hasta víctimas de la actividad que se ejecutó en su predio... Pero al menos deberán explicar si conocían o no sobre el cultivo.

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