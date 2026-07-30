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El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Y el dueño pa´ cuando?

    Un mes después aún no se conoce al dueño del terreno con marihuana en Ocoa

    ¿Cuándo sabremos quién es el propietario de los terrenos de Ocoa, en El Pinar, donde fueron halladas más de 15,000 plantas de marihuana?  A un mes, la investigación sigue sin identificar públicamente a sus dueños. Se ha interrogado a trabajadores dominicanos y haitianos, pero la tierra no apareció por generación espontánea, erupción volcánica, ni se registró a nombre del viento. La gobernadora y el senador de la provincia también han pedido llegar hasta los propietarios... Identificar a los dueños no equivale a condenarlos: se presume su inocencia y puede que sean hasta víctimas de la actividad que se ejecutó en su predio... Pero al menos deberán explicar si conocían o no sobre el cultivo.

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