¿Acuerdo o madrugón?

En política no existen las casualidades, sino, las sincronías. El abrazo entre David Collado y Yayo Sanz Lovatón para respaldar a Gloria Reyes como secretaria general del PRM cayó como piedra en un estanque donde muchos aún hacían cálculos.

La foto envía un mensaje: hay quienes prefieren llegar con una candidatura consensuada antes que abrir otra guerra interna. En el oficialismo ya hay quienes leen el movimiento como el primer ensayo de alianzas hacia el 2028. Porque, en el PRM, cuando dos pesos pesados sonríen para la misma cámara, nadie cree que sea solo para la foto.