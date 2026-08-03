Se quedan con el olor a guiso

En los pasillos militares hay generales que llevan días con el uniforme planchado y el teléfono cargado. El 16 de agosto se acerca y, con él, la hora de la verdad para quienes aspiran a subir un peldaño. El problema es que, si la cúpula apenas se mueve, el efecto dominó tampoco arranca.

Los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea se van, pero el ministro de Defensa no tiene fecha de vencimiento y su continuidad depende exclusivamente del presidente. Más de uno podría quedarse, literalmente, oliendo donde se guisa.