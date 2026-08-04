×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Las piezas se acomodan en el PRM

    Salvo un giro inesperado, Abinader asumirá la presidencia del partido acompañado de Deligne como VP ejecutivo

    Las piezas comienzan a encajar en el rompecabezas del PRM. Salvo un giro inesperado, Abinader asumirá la presidencia del partido acompañado de Deligne como VP ejecutivo.

    La mayor resistencia estuvo en la Secretaría General, pero las conversaciones apuntan a que Juan Garrigó terminará aceptando el cargo por un transitorio de dos años, al entenderse que no existe otra fórmula de consenso.

    Sigmund iría a la Secretaría de Organización. Su nombre encontró inicialmente la objeción de Collado, aunque esa resistencia terminó cediendo. El único nudo está en la preferencia de Yayo, aliado político y amigo de Collado, quien sigue impulsando a Gloria Reyes para la Secretaría General.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.