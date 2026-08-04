Las piezas se acomodan en el PRM

Las piezas comienzan a encajar en el rompecabezas del PRM. Salvo un giro inesperado, Abinader asumirá la presidencia del partido acompañado de Deligne como VP ejecutivo.

La mayor resistencia estuvo en la Secretaría General, pero las conversaciones apuntan a que Juan Garrigó terminará aceptando el cargo por un transitorio de dos años, al entenderse que no existe otra fórmula de consenso.

Sigmund iría a la Secretaría de Organización. Su nombre encontró inicialmente la objeción de Collado, aunque esa resistencia terminó cediendo. El único nudo está en la preferencia de Yayo, aliado político y amigo de Collado, quien sigue impulsando a Gloria Reyes para la Secretaría General.