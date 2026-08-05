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    | 1 min de lectura

    El misterio de los padrones

    Los padrones partidarios parece que terminarán convertidos en un rompecabezas político

    Los padrones partidarios parece que terminarán convertidos en un rompecabezas político. En corrillos hubo quienes sacaron la calculadora para concluir que la militancia del PRM se desplomó, pero Paliza salió de inmediato a negar la versión y a asegurar que nadie desapareció del registro, que solo se trataba de ajustes.

    Mientras tanto, en el PLD entregaron el padrón sin revelar cuántos afiliados contiene. Y en la Fuerza del Pueblo el silencio también alimenta las conjeturas.

    Menos cifras, más rumores. Al final, la Junta Central Electoral terminó dando 30 días más para despejar tantas incógnitas.


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