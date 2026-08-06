Sigmund quiere recoger sus palabras

Sigmund Freund parece que anda en aprietos y niega que dijera que se desconoce cuántos empleados tiene el Estado. El Espía le refresca la memoria. El 29 de julio dijo: "Aquí ha existido una realidad (...), no lo digo mucho porque me da, inclusive, hasta vergüenza, y es que nosotros, como administración pública, como ministerio, no sabemos cuántos empleados tiene el Estado (...) El que te diga a ti que nosotros tenemos tanto, tanto, tanto, tanto, exacto, te está hablando mentira".

Agregó: "Los datos de cuántos servidores públicos tiene la administración pública, no existe un dato preciso, sino que tenemos aproximados (sic)". Ahora, donde dijo digo, parece querer decir Diego.